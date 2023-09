SP142 Mandrioli,. Baccini soddisfatto per l’avvio dei lavori

Esprime soddisfazione anche il sindaco di Bagno di Romagna, Marco Baccini, sull’avvio dei lavori, della Provincia per la messa in sicurezza del versante roccioso in località Scalacci, della provinciale SP142 Mandrioli. L’ importante strada che segna il confine regionale Emilia-Romagna-Toscana, collega direttamente l’Alta Valle del Savio e l’Alta Valle dell’Arno. Le opere hanno un importo di 775.000 euro, finanziato con contributo della Protezione civile regionale. Spiega Baccini: "Rientrano nella programmazione di messa in sicurezza della SP142 insieme alle quali abbiamo individuato i canali di finanziamento ed il piano di realizzazione. L’obiettivo è mettere in sicurezza una strada che riveste un’importanza strategica per il nostro territorio, che necessita di interventi strutturali corposi e complessi". Per i lavori al momento la strada è chiusa tutti i giorni, festivi compresi, dalle ore 8 alle 18.

gi. mo.