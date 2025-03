SP26 Carnaio, la realizzazione della prima palificata in corso

La provinciale SP26 del Carnaio, che collega San Piero in Bagno-Santa Sofia, tuttora sotto i ferri. Proseguono, infatti, i lavori al Km. 9,500, a Fonte Paolina in territorio di Bagno di Romagna, per il ripristino della frana causata dall’alluvione di maggio 2023. Sono in corso gli interventi per la realizzazione della prima palificata di valle, dopo la prima fase di allestimento cantiere e sbancamento. La palificata è costituita da 21 pali di grande dimensione, che vengono posti alla base della terra rinforzata per il consolidamento del versante. Alcune lavorazioni, causa la particolare e complessa morfologia del terreno, con il persistere delle condizioni climatiche invernali avverse, hanno subìto un lieve rallentamento.

La fine dei lavori resta confermata, salvo imprevisti, per metà luglio 2025. L’importo dei lavori è di circa due milioni di euro, finanziati dall’ordinanza 13 dalla struttura commissariale alla ricostruzione. Ad oggi le lavorazioni hanno raggiunto circa il 20%. L’operatore economico aggiudicatario dell’appalto è il Consorzio Conscoop, che realizza i lavori attraverso la cooperativa Clas di Bagno di Romagna. "Il cantiere sulla Sp26 è di grande importanza – commenta Sara Bartolini, consigliera provinciale delegata alla viabilità cesenate –, perché la strada collega la vallata del Savio e quella del Bidente. Un’arteria strategica per la vita economica, sociale e turistica delle nostre colline. Lavorare con il brutto tempo non è semplice, ma confidiamo di terminare il cantiere entro la prima metà di luglio. L’obiettivo è ripristinare una viabilità sicura e continua sulla Sp26, per superare le difficoltà che il nostro Appennino sta vivendo".

gi. mo.