SP26 del Carnaio la riapertura fra pochi giorni

di Gilberto Mosconi

"Vi informo che sono terminate le opere di asfaltatura di tutti quanti i tratti franati della strada provinciale ’SP26 del Carnaio’, compresa anche la pista aperta a Fontepaolina, località nei pressi di Carnaio-Gamberini di Bagno di Romagna".

Lo comunica ai cittadini, ieri pomeriggio il sindaco del Comune termale, Marco Baccini, che poi così prosegue: "Il tracciato è stato completamente messo in sicurezza ed è così in grado di poter collegare nuovamente il nostro Comune e l’Alta Valle del Savio con Santa Sofia e la Valle del Bidente. Entro il fine settimana, dopo che la sabbia sparsa sopra il manto asfaltato si sarà del tutto assorbita, verrà rimossa l’ordinanza di limitazione al traffico e la strada sarà di nuovo percorribile senza le limitazioni vigenti".

Infatti, dopo la sua riapertura, avvenuta l’11 agosto dopo una inagibilità della durata di 85 giorni per frane causate dall’alluvione del maggio scorso, ora la SP26 Carnaio è off limits a bici, moto, autoarticolati.

Sottolinea poi il sindaco Baccini: "Nell’assistere alle ultime opere di asfaltatura non vi nego di aver provato un forte sollievo emotivo, pensando in particolar modo a tutte le nostre famiglie ed aziende intercluse dai movimenti franosi, nonché a tutti i pendolari delle due valli che ogni giorno usano la ’SP26 del Carnaio’ per ragioni lavorative. Sono stati mesi di intenso lavoro, caratterizzati da decisioni cariche di responsabilità e di condivisione con tutti gli enti coinvolti, con le aziende che hanno lavorato con grande impegno. Tutto ciò ha permesso di tornare alla normalità a distanza di nemmeno tre mesi dall’alluvione del mese di maggio e quindi anche prima dell’autunno".

A conclusione Baccini passa poi ai riconoscimenti: "Sento ancora una volta l’esigenza di ringraziare tutti coloro che hanno partecipato a questo risultato, partendo dal Gruppo Operativo Speciale dei Vigili del Fuoco, fondamentale nelle prime ore di emergenza, la nostra Provincia di Forlì-Cesena dal presidente Enzo Lattuca ai consiglieri provinciali, i funzionari e sino agli operai sulla strada, le aziende operatrici, i Carabinieri di San Piero e di Bagno, i Carabinieri Forestali, gli Uffici del nostro Comune e la Polizia Municipale, l’Associazione di Protezione Civile Alto Savio, ma soprattutto i nostri concittadini che hanno compreso il livello di gravità della situazione e si sono resi disponibili ad attendere ed a partecipare in qualche modo alla ricostruzione, ma anche alle famiglie residenti nella strada provinciale per Spinello, che in questi mesi hanno sopportato il traffico deviato".