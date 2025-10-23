Sp29 Borello–Ranchio: in dirittura d’arrivo i lavori da 800.000 euro per il ponte sul fiume

Sono in fase conclusiva i lavori di manutenzione straordinaria e adeguamento delle barriere stradali del ponte sul torrente Borello, sulla SP29 Borello-Ranchio al km 8+400, in località Linaro di Mercato Saraceno. Un investimento complessivo di 800.000 euro, finanziato con contributo del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che mira a potenziare la sicurezza e la durabilità di un’infrastruttura cruciale per la viabilità locale. Iniziati nel giugno scorso i lavori si avviano alla conclusione definitiva del cantiere, con il relativo collaudo dell’opera, previsto per la fine di novembre.

L’intervento non ha modificato le caratteristiche geometriche della struttura, concentrandosi sul ripristino e il consolidamento.

I lavori, eseguiti dall’impresa Generale Torri S.r.l., hanno previsto in particolare: il consolidamento strutturale con il rinforzo dei timpani in muratura con l’inserimento di catene e riparazioni localizzate su pile e archi in calcestruzzo; inoltre, la demolizione e ricostruzione di cordoli e l’installazione di nuove e moderne barriere di sicurezza stradale con rifacimento ex novo della pavimentazione stradale. "Tale intervento che rappresenta un impegno e un investimento significativo reso possibile dai fondi del MIT della Provincia verso la sicurezza e l’efficienza della nostra rete stradale – sono le parole del presidente Enzo Lattuca –. Questo ci permette di consegnare alla comunità di Mercato Saraceno e a tutti gli utenti della SP29 un’infrastruttura completamente rinnovata e più sicura".

Monica Rossi, sindaca di Mercato Saraceno ha commentato: "Ringrazio la Provincia per aver completato celermente questo lavoro che ha interessato una viabilità importante per l’intera vallata del Borello".

Edoardo Turci