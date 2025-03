Sp43, stanziati 250mila euro per segnaletica e manutenzione

Quanto messo in evidenza sulla segnaletica, da parte di Fratelli d’Italia, ha fatto strada. "Accogliamo con soddisfazione la notizia, prevenutaci dalla Provincia di Forlì-Cesena, in merito allo stanziamento di 250.000 euro per il rifacimento della segnaletica orizzontale e più in generale per la manutenzione delle strade dell’area cesenate, con particolare attenzione alla Sp43 Alfero". Lo comunicano il consigliere provinciale di FdI, Valerio Bernabini, e il coordinatore di FdI del Comune di Verghereto Marco Bardeschi, che aggiungono: "L’interpellanza che avevamo presentato il 5 febbraio ha mosso le acque e sbloccato una situazione di disagi e pericolo con la quale la cittadinanza era costretta a convivere da troppo tempo. La Provincia ha riconosciuto la rilevanza strategica della Sp43, sia per il territorio che per il turismo, all’interno di un patrimonio complessivo di 1.000 chilometri di strade provinciali".

"Ogni cinque anni, il ripristino della segnaletica orizzontale – proseguono Bernabini e Bardeschi – comporta un investimento di circa 400.000 euro, ma quest’anno, alla luce della carenza manutentiva della segnaletica orizzontale degli scorsi anni, la cifra è salita a circa due milioni di euro, 250.000 dei quali saranno destinati alle aree del cesenate con una particolare attenzione alla Sp43. Considerato che un elemento importante della messa in sicurezza delle strade provinciali è rappresentato dai piani viabili, è in corso di definizione con i consiglieri delegati anche la programmazione del piano delle asfaltature, le cui risorse sul comprensorio cesenate ammontano a circa 1,6 milioni di euro, che consentiranno di pavimentare meno di 15 chilometri di provinciali".

gi. mo.