SP62, incontro con la Provincia

Cronaca
CronacaSP62, incontro con la Provincia
17 ago 2025
VINCENZO D'ALTRI
Cronaca
Segnalate le criticità, in arrivo un intervento di manutenzione da 120.000 euro.

L’ingresso della strada provinciale 62 che conduce. a Gatteo

Incontro con cittadini e Provincia sulla strada provinciale 62. E la strada più pericolosa di Gambettola, congiunge Gambettola a Gatteo, quattro chilometri di lunghezza, larga appena 5 metri, molto avvallata e costeggiata da abitazioni. In 35 anni ci sono stati ben 8 incidenti mortali, l’ultimo nel giugno 2016 quello del povero Vincenzo Calbucci, 73 anni, investito mentre tornava a casa in bicicletta. La SP62 la percorrono oltre 7mila veicoli al giorno, utilizzata da centinaia di lavoratori pendolari che da Gambettola e dai paesi della collina si recano a lavorare a San Mauro Pascoli e Gatteo, inoltre è percorsa anche dal traffico pesante verso l’autostrada A14, dai pullman e autocarri dei rottamai. Finalmente dalla Provincia in arrivo un intervento di manutenzione da 120.000 euro. Lo scorso 13 agosto si è tenuto un incontro pubblico presso il bar Malatesta di via Montanari, richiesto da alcuni cittadini. All’incontro hanno partecipato il sindaco Eugenio Battistini, l’assessore ai Lavori pubblici Mattia Pavolucci e il tecnico Gianfranco Arienti dell’amministrazione provinciale. Il confronto ha permesso di fare il punto sulle criticità evidenziate dai residenti, in particolare sull’usura del manto stradale in diversi tratti e sulla presenza del cantiere ancora in corso per la realizzazione della nuova rotatoria per il collegamento tra la via Emilia e il casello autostradale del Rubicone a Gatteo. "La manutenzione della rete viaria provinciale richiede finanziamenti certi e continuativi – ha dichiarato il sindaco Eugenio Battistini – ed è solo grazie all’intervento degli enti locali che è stato scongiurato un ulteriore taglio di 7 milioni di euro previsto dal Governo, poi fortunatamente ripristinato. Ma non basta". Per la SP62, Arienti della Provincia ha annunciato l’avvio in autunno dei lavori previsti dal piano provinciale, per un importo complessivo di 120.000 euro. Un investimento non risolutivo, ma fondamentale per migliorare la sicurezza e la praticabilità della strada.

Vincenzo D’Altri

