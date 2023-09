SP75, per la sicurezza stanziati 400mila euro

Stanziati 400mila euro per la messa in sicurezza della SP75 nel Comune di Roncofreddo. La Provincia ha attivato un cantiere di lavori di somma urgenza per mettere in sicurezza la strada provinciale SP75 ’Monteleone’ nel tratto tra Diolaguardia e Sorrivoli. L’intervento, oltre alla messa in sicurezza, prevede la ripulitura delle scarpate dai dissesti verificatisi a seguito dell’alluvione del 16 e 17 maggio.

Dice la sindaca Sara Bartolini: "Tra l’Amministrazione comunale e provinciale c’è sempre stata una grande collaborazione fin dai primi giorni dopo l’alluvione. Su Roncofreddo insistono molte strade provinciali, in particolar modo nelle frazioni tra Diolaguardia, Sorrivoli e Monteleone. Oggi finalmente, dopo il primo stanziamento di risorse, si riparte con i lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza della SP75 tra Diolaguardia e Sorrivoli, strada molto colpita dall’alluvione e la cui condizione crea preoccupazione e disagio nei cittadini. L’impresa, che ha preso possesso del cantiere, prevede tre settimane di lavori. Questo ci permette di affrontare l’autunno in maniera più serena. L’intervento rientra nella prima fase di messa in sicurezza in previsione dell’autunno. Ci saranno dei lavori definitivi nella seconda fase della ricostruzione".

Conclude Luciana Garbuglia consigliera provinciale con deleghe alle infrastrutture e alla viabilità per il comprensorio cesenate: "L’intervento di messa in sicurezza della SP75 rientra in un quadro più complessivo di 1 milione e 200 mila euro di lavori che realizzeremo sulle strade provinciali prima dell’autunno per prepararci ad affrontare l’inverno in sicurezza. Stiamo anche lavorando a interventi urgenti da sottoporre all’approvazione della struttura commissariale entro il 7 settembre per 5 milioni di euro nel territorio cesenate da realizzare nei prossimi mesi".

Ermanno Pasolini