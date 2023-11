SP79 chiusa domani e martedì

Domani 6 novembre verrà aperto il cantiere sulla SP79 Santa Maria Riopetra nel Comune di Sogliano al Rubicone con il ripristino del manto stradale dal km 0 al km 5 ad opera dell’impresa Girardini. Grazie ad un accordo fra Provincia e Comune verranno eseguiti lavori straordinari di manutenzione stradale per un importo complessivo di 400mila euro, cofinanziati da Provincia e Comune. La strada sarà chiusura al transito dalle 8 alle 18 lunedì 6 e martedì 7 novembre, mentre dall’8 al 17 novembre verrà istituito un senso unico alternato.

Dice Luciana Garbuglia sindaca di San Mauro Pascoli e consigliera provinciale delegata alla viabilità del territorio cesenate: "Con questi nuovi lavori di manutenzione straordinaria sulla SP79 stiamo ultimando il programma di investimento complessivo sulle strade provinciali cesenati che per il 2023 ammonta a circa 4 milioni di euro. Stiamo scontando i ritardi dovuti all’alluvione e il conseguente arresto dei cantieri nei mesi di maggio e giugno".

Nel Comune di Sogliano la Provincia ha investito 768mila euro per lavori straordinari di manutenzione sulle strade provinciali realizzando interventi sulla SP9 dal km14 al km16+400, sulla SP11 dal Km 13+300 al km14+800, sulla SP30 dal km 6+000 al km 9+400 e da lunedì sulla SP79 dal km 0 al km 5. Poi, a causa dell’alluvione, è intervenuta con lavori di somma urgenza sulla SP88 Alto Uso in corrispondenza di Montetiffi per ripristinare il collegamento a seguito del collasso della strada con un investimento di 400mila euro.

Commenta Tania Bocchini sindaca di Sogliano: "Nonostante l’alluvione ci abbia messo in difficoltà, stiamo rispettando i piani di manutenzione ordinaria programmati e con questo intervento completiamo i numerosi cantieri messi in atto nel 2023 sulla viabilità provinciale a Sogliano. La montagna ha la necessità di rafforzare le opere di asfaltatura e manutenzione su queste strade che rimangono il principale collegamento con la pianura, per consentire lo sviluppo e contrastare lo spopolamento".

Ermanno Pasolini