"SP88, finanziato intervento da 450mila euro"

di Ermanno Pasolini

Dopo giorni di apprensione, buone notizie arrivano da Sogliano e a comunicarle è la sindaca Tania Bocchini: "Dai confronti con la Provincia abbiamo avuto la comunicazione ufficiale che è stato finanziato con urgenza l’intervento sulla SP88 a Montetiffi. L’importo stanziato dalla Provincia è di 450mila euro e prevede lo sbancamento a monte e la deviazione del tratto interessato dalla frana".

Come avete trovato I fondi?

"In questa fase tutti gli enti stanno reperendo le risorse quasi esclusivamente dai propri bilanci per le opere di primo intervento e, anche qui si tratta di un’opera di prima percorribilità imponente ma non definitiva".

Perchè?

"Gli interventi definitivi saranno progettati nella fase della ricostruzione per la quale si attendono il commissario, la legge speciale e la copertura finanziaria".

Questo è un intervento prioritario per Sogliano.

"Certo perché abbiamo decine di persone quasi isolate e aziende agricole in forte difficoltà con l’approssimarsi delle stagioni dei raccolti. L’opera dovrà rispondere alle esigenze dei cittadini e degli agricoltori permettendo la circolazione anche di mezzi pesanti".

Quando inizieranno I lavori? "Stiamo sollecitando tutti per iniziare il prima possibile, ma è importante che i lavori siano svolti in sicurezza. Ho potuto confrontarmi con lo studio che sta eseguendo gli studi preliminari, che è lo stesso incaricato da noi per le verifiche sulle abitazioni dei soglianesi che sono stati evacuati. Abbiamo detto loro che sulla SP88 il Comune di Sogliano ha già eseguito e inviato alla Provincia prove geofisiche sulla sommità della frana. Ma per iniziare i lavori servono i rilievi topografici sulla parte a monte e noi abbiamo suggerito prove penetrometriche sulla carreggiata . Non appena avremo i risultati si potranno iniziare i lavori, la ditta è già stata individuata ed è pronta ad intervenire".

Soddisfatta per Montetiffi? "Non solo io, ma tutti gli abitanti della frazione, quasi isolata. Una piccola realtà, tanta storia, un’abbazia romanica del XII secolo, un museo. Montetiffi è anche luogo dell’ultimo tegliaio, che si produce con l’argilla per la cottura della piadina, la famosa teglia dei contadini che oggi viene esportata ovunque".

Quante persone vi risiedono? "Gli abitanti sono circa 90 e il borgo storico oggi conta una trentina di persone. I ragazzi che usufruiscono del trasporto scolastico sono sei".

Ci sono molte aziende?

"Sei aziende agricole che producono foraggi, cereali (biologici), sementi e allevano un buon numero di ovini e bovini".