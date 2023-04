Spaccata alla farmacia, ma i banditi scappano a mani vuote

Due malviventi, con il passamontagna indossato, hanno cercato di fare irruzione nella notte tra lunedì e martedì alla farmacia Domeniconi a San Carlo, tentando di rompere il vetro con calci e pugni. A riprendere in pieno il tentativo di ‘spaccata’ sono state le telecamere installate in zona, lungo la via San Carlo. Alle 2.30 di notte i due loschi individui, vestiti con abiti sportivi, scarpette, e con il passamontagna che ricopriva interamente il volto, hanno tentato di introdursi in farmacia. "Sembravano due sprovveduti – ha detto la titolare dopo aver visionato i filmati – hanno cercato di rompere il vetro antisfondamento a mani nude, procurando danni ingenti alla porta. Fortunatamente non sono riusciti a entrare. Ci hanno avvisato le forze dell’ordine che durante il giro di perlustrazione con una pattuglia hanno notato il vetro in frantumi". Ammontano a un migliaio di euro i danni. "Alcuni anni fa i ladri fecero un buco con un tombino e portarono via il fondo cassa – dice la farmacista - un’altra volta entrarono ma trovarono la cassa vuota".