Spaccati sul co-capoluogo: "Trovata elettorale del Pd"

Cesena co-capoluogo spacca le forze politiche e non unisce tutte le associazioni economiche. Alcune di esse, quelle dell’artigianato e del commercio cesenate al completo più Lega delle Cooperative, i sindacati e altre sigle – ma non Confindustria e Confcooperative e Coldiretti– appoggiano l’istanza aperta dal sindaco di Cesena nonché presidente della Provincia di Forlì-Cesena, Enzo Lattuca di appellarsi affinché nella proposta di legge sulle province in discussione in Parlamento sia approvato l’emendamento che attribuisce a quelle con denominazione plurale la contitolarità del capoluogo e conseguenti pari benefici. Da Forlì, intanto, si leva una voce, quella del direttore di Confcommercio che torna a criticare la richiesta, come fece già quando venne presentata dal sindaco Lattuca.

"Il dibattito non è mai stato affrontato con la politica e le istituzioni forlivesi – afferma Alberto Zattini –, uno sgarbo istituzionale non da poco. È possibile l’impoverimento del territorio forlivese se l’operazione Cesena co-capoluogo dovesse andare a buon fine. La necessità è di lavorare sulla Romagna, provincia o regione in base alle sensibilità anche delle singole associazioni e istituzioni".

In consiglio comunale giovedì pomeriggio è stato approvato un ordine del giorno favorevole Cesena in tal senso con i soli voti dei gruppi di maggioranza. Lega, Cesena Siamo noi e M5S hanno votato contro. "Nuova ondata di propaganda politico-elettorale del Pd – attaccano i consiglieri della Lega di Cesena con capogruppo Antonella Celletti – questa volta sulla richiesta di ottenere la denominazione di co-capoluogo per Cesena. L’istanza, portata avanti in Parlamento da esponenti del Pd, potrebbe risultare interessante se l’obiettivo comportasse vantaggi al territorio cesenate. Ma il fine risponde solo a esigenze del Pd e al timore che il centrodestra che già amministra Forlì prenda sempre più spazio. Un obiettivo politico incredibilmente che viene portato avanti dallo stesso amministratore, Lattuca, non solo presidente della Provincia, ruolo che dovrebbe svolgere da super partes, ma anche sindaco della città che vorrebbe diventare co-capoluogo".

"La denominazione di co-capoluogo – aggiungono i consiglieri leghisti – non è indispensabile per Cesena per ritagliarsi un ruolo più importante per cittadini e imprese. Finanziamenti e investimenti arrivano in un territorio perché è attrattivo per la velocità e la snellezza della burocrazia, per le opportunità e la trasparenza garantite da chi amministra. Se il comprensorio di Cesena è sede, come si legge nell’appello proposto da Lattuca, di 17 delle 25 aziende con il più alto fatturato della provincia e di alcune delle più importanti imprese agroalimentari significa che essere co-capoluogo o no non importa nulla dal punto di vista economico".

Il gruppo consiliare Cambiamo si è astenuto. "Si sta gestendo male – afferma il consigliere Luigi di Placido – una richiesta giusta nel principio". Il Pri alleato di Lattuca, che non ha consiglieri comunali, esprime il suo favore attraverso la segretaria comunale Sara Biguzzi. " La richiesta – dichiara – di questo intervento legislativo ha il pieno e totale sostegno del Pri di Cesena".