Spaccia cocaina, scattano le manette per un 23enne

Un 23enne albanese è stato sorpreso dai carabinieri di Cesena mentre vendeva droga e arrestato. Il fatto è accaduto l’altro pomeriggio e il giovane è stato sorpreso dai carabinieri subito dopo la cessione di una dose di cocaina ad un acquirente del luogo. La successiva perquisizione, personale e nell’auto, ha permesso di rinvenire ulteriori 22 grammi di cocaina, già suddivisi in dosi. Perquisita pure la camera d’albergo utilizzata dall’arrestato che ha portato al rinvenimento e sequestro di 3.245 euro in contanti, provento dell’attività illecita, ora a disposizione della Procura della Repubblica di Forlì. Il 23enne, su disposizione del sostituto procuratore della Repubblica di Forlì, è stato trattenuto presso le camere di sicurezza della caserma carabinieri di Cesenatico in attesa dell’udienza di convalida, che si è tenuta venerdì mattina con il giudice del tribunale che ha convalidato l’arresto, condannandolo a 1 anno e 8 mesi di reclusione oltre alla confisca del denaro contante.