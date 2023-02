Spacciatore 30enne arrestato al centro commerciale, aveva 7,5 grammi di droga

Un trentenne originario del Gambia è stato arrestato per spaccio di sostanza stupefacente dagli agenti del commissariato di Cesena. Venerdì scorso i poliziotti hanno notato il trentenne girovagare con fare sospetto in un parco del centro di Cesena, vicino alla zona universitaria. L’uomo è stato pedinato fino all’interno di un centro commerciale, dove è stato sorpreso mentre cedeva ad un connazionale un piccolo involucro in cambio di qualche banconota. Sospettando che si trattasse di sostanza stupefacente, gli agenti li hanno inseguiti entrambi. I due uomini si sono diretti verso l’uscita cercando di disfarsi dell’involucro gettandolo sotto ad alcuni carrelli che si trovavano all’ingresso del supermercato. Ma la scena non è passata inosservata ai poliziotti.

All’interno del pacchetto c’era un grammo e mezzo di hashish. Entrambi sono stati bloccati. Il 35enne del Gambia è risultato privo del permesso di soggiorno ed è stato arrestato, mentre l’acquirente, un 35enne salentino residente a Cesena ha confermato di aver acquistato la sostanza stupefacente, non negando che era un’abitudine che si ripeteva spesso.

Il ‘pusher’ sottoposto a perquisizione è stato trovato con altra droga nascosta in una manica del giubbotto. Dentro a un pacchetto di fazzoletti celava 7,5 grammi di vari tipi di sostanze stupefacenti, tra cui hashish e marijuana, pronti per essere venduti in piccole dosi. L’indomani, il giudice del tribunale di Forlì, ritenuta la gravità del fatto commesso, considerato il quantitativo di sostanza stupefacente sequestrato, l’eterogeneità delle droghe e la suddivisione in dosi delle stesse, ha convalidato l’arresto applicando nei confronti dell’imputato la misura cautelare dell’obbligo di firma.

Nella foto la droga sequestrata dagli agenti del Commissariato.