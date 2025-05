Spacciatore arrestato e condannato. Cocaina dall’Albania alla Romagna

Terzo arresto nel giro di pochi giorni effettuato dai carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Cesena. Questa volta ha riguardato un 26enne albanese, ritenuto responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il tutto a conclusione dell’ennesima attività di contrasto al traffico di sostanze stupefacenti, messa in atto da tempo dai carabinieri che, durante predisposti servizi, avevano notato movimenti e incontri sospetti riconducibili al giovane, da poco giunto in Italia. L’altra notte il giovane, nel corso di un mirato controllo effettuato in via Golgi a Cesena, è stato notato a bordo di una piccola utilitaria presa a noleggio e, prima che potesse compiere qualsiasi azione elusiva, è stato bloccato dai carabinieri che l’hanno trovato in possesso di 22 grammi di cocaina, già suddivisa in dosi, e 1.320 euro, ritenuti provento dello spaccio serale. L’attività di perquisizione è stata poi estesa a un albergo di Ravenna, dove il giovane da alcuni giorni soggiornava, e ha consentito ai Carabinieri di Cesena di trovare altri 5.760 euro sempre ritenuti provento di spaccio effettuato nei giorni precedenti. Stupefacente e somme di denaro rinvenute, sono state sequestrate e custodite a disposizione della Procura della Repubblica di Forlì. Il giovane è stato arrestato e, in ottemperanza alle disposizioni del Sostituto Procuratore della Repubblica di Forlì, è stato trattenuto presso le camere di sicurezza della caserma carabinieri di Cesena in attesa dell’udienza di convalida, che si è tenuta ieri mattina e nel corso della quale il Giudice del Tribunale ha convalidato l’arresto, condannandolo alla pena di 5 mesi e 3 giorni di reclusione oltre alla confisca del denaro rinvenuto e sequestrato.

e. p.