Spacciatore catturato con 25 dosi di cocaina pronte per la vendita

Un altro spacciatore è finito nella rete dei carabinieri di Cesenatico. E’ accaduto nel pomeriggio di venerdì scorso, quando al termine di un’operazione i militari dell’Aliquota Radiomobile del Nucleo operativo della Compagnia di Cesenatico, hanno arrestato un 32enne con l’accusa di detenzione e traffico di sostanze stupefacenti.

In pieno giorno una pattuglia stava facendo un servizio di perlustrazione transitando in centro lungo viale Anita Garibaldi, l’importante strada che collega piazza Ciceruacchio e l’asta di Levante del porto con il lungomare. Al loro passaggio i carabinieri hanno notato che un uomo si dava alla fuga e, dopo aver scavalcato il cancello di un hotel attualmente chiuso, ha tentato di nascondersi dietro ai cassonetti dei rifiuti. I militari a quel punto hanno seguito le sue mosse e l’hanno individuato.

Sottoposto a perquisizione personale, il 32enne è stato trovato in possesso di 3 dosi di cocaina del peso complessivo di circa 3 grammi, pronte per lo smercio. La pattuglia ha fatto così scattare la perquisizione domiciliare, andando nella camera di un altro albergo attualmente occupata dallo spacciatore, dove sono stati rinvenute altre 22 dosi di cocaina confezionate, oltre a due bilancini di precisione elettronici, materiale per il confezionamento della droga e 1.430 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio. In manette è finito uno dei pusher che riforniva di polvere bianca le persone della zona con il vizio del ’tiro’.

La droga e i materiali sono stati sequestrati e le indagini sono tuttora in corso, per tentare di risalire all’identità dei grossisti che rifornivano lo spacciatore.

g.m.