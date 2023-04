Spacciatore di 23 anni preso e condannato

Arresto, condanna, sospensione della pena ed espulsione. Ecco l’iter giudiziario di un 23enne straniero arrestato dai carabinieri di Gatteo perché trovato con quindici grammi di cocaina e mille euro in contanti in casa, presumibilmente frutto dell’attività di spaccio. Il giovane, incensurato, era stato preso in flagranza mentre vendeva una dose di cocaina a un cliente nel pomeriggio del 25 aprile. Condannato a due anni di reclusione, la pena è stata sospesa con la condizionale in quanto incensurato.