Spacciava cocaina: 30enne condannato a sei mesi di reclusione

Uno spacciatore di 30 anni è stato arrestato dai carabinieri in centro a Cesenatico, mentre smerciava cocaina. È accaduto mercoledì pomeriggio in via Mazzini all’altezza dello stadio comunale, dove gli uomini del Nucleo operativo radiomobile sono intervenuti cogliendo sul fatto il pusher a cedere una dose di cocaina ad un uomo residente in zona. Essendoci la flagranza del reato, immediatamente sono scattate le manette, e da una perquisizione personale, i carabinieri della compagnia di Cesenatico hanno rinvenuto altri 11 grammi di polvere bianca suddivisi in dosi pronte per la vendita al dettaglio.

Del caso se ne occupa il pm Massimo Maggiori della Procura di Forlì-Cesena. Il 30enne, sinora incensurato, dopo aver trascorso la notte in una camera di sicurezza della caserma di Cesenatico, ieri mattina è stato sottoposto al rito della direttissima in tribunale a Forlì, dove l’arresto è stato convalidato dal giudice Marco Mazzocco che ha condannato lo spacciatore a 6 mesi di reclusione e 1000 euro di multa. Il 30enne si era da poco tempo trasferito dall’Albania per raggiungere la Riviera, dove alloggiava in un residence a San Mauro Mare. Nei giorni scorsi un altro giovane albanese è stato denunciato per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Una pattuglia dei carabinieri lo aveva sorpreso in possesso di alcuni grammi di cocaina, suddivisi in dosi e pronte per essere vendute. Anch’egli era appena giunto in Italia e alloggiava in una struttura ricettiva nel centro di Cesenatico.

Si indaga sull’origine di questi episodi per capire se si tratti di gesti singoli e isolati o se dietro via sia un’organizzazione criminale, che porta in Riviera nuovi pusher per spacciare cocaina.

