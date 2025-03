Spacciava davanti al liceo: “Sono disoccupato”. Arrestato

Cesenatico, 8 marzo 2025 – Uno spacciatore di 33 anni è stato arrestato dalla Polizia locale di Cesenatico. E’ accaduto il 26 febbraio, quando un equipaggio del Nucleo sicurezza urbana, nel corso del pattugliamento nell’area del Parco di Levante, ha notato un uomo aggirarsi con fare sospetto vicino al Liceo scientifico Enzo Ferrari.

Il 33enne, di origini albanesi e residente a San Mauro Pascoli, si è subito innervosito. All’interno del suo marsupio c’erano 4 bustine di marijuana del peso complessivo di 15 grammi, pronte per essere cedute ai giovani studenti. L’albanese ha dichiarato di spacciare perchè è la sua unica fonte di sostentamento, essendo un disoccupato. La successiva perquisizione domiciliare ha permesso di rinvenire altre 19 confezioni di erba del perso complessivo di 80 grammi, un bilancino elettronico di precisione e materiale per il confezionamento della droga. Immediatamente è scattato l’arresto ed il Pm ha disposto gli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida da parte del Gip. Lo spacciatore è stato sottoposto a fotosegnalamento grazie alla collaborazione del Nucleo operativo della Compagnia dei carabinieri di Cervia-Milano Marittima. L’assessore Mauro Gasperini ha ringraziato pubblicamente gli agenti ed il comandante Alessio Rizzo, che stanno operando sul territorio in maniera sempre puntuale, per la sicurezza dei cittadini, sottolineando l’importanza dell’arresto di uno spacciatore che vendeva droga ai liceali. Il comandante Rizzo dal canto suo ha evidenziato come il presidio del territorio sia indispensabile per garantire la sicurezza e la piena fruibilità dei luoghi di aggregazione: “L’intervento della settimana scorsa, oltre a dimostrare la presenza capillare e tangibile sul territorio, rappresenta una misura a tutela dei più giovani”.