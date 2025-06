Spaccio ai Giardini al Mare. Arrestata con un amico

La Polizia locale assieme ai colleghi dell’Unione Rubicone e mare e con l’ausilio dell’Unità cinofila, durante la Notte Rosa ha arrestato due giovani della zona, Chiara Corapi di 23 anni e Federico Foschi di 21, con l’accusa di spaccio di sostanze stupefacenti.

È accaduto durante un controllo ai Giardini al Mare, dove una pattuglia ha visto la 23enne nascondere delle dosi di hashish già confezionate e pronte alla vendita, oltre ad un bilancino di precisione, sul tetto di uno stabilimento balneare.

La droga è stata sequestrata ed immediatamente è scattata la perquisizione nell’abitazione dove la ragazza risiede, da parte degli uomini del Nucleo sicurezza urbana.

Nella casa gli agenti hanno trovato il 21enne che correva velocemente lungo le scale, fuggendo poi nel cortile condominiale esterno, dove è stato visto lanciare alcune buste di plastica oltre la cancellata, su un terreno confinante. Il ragazzo è stato fermato e le buste recuperate, con all’interno circa mezzo chilo di hashish suddiviso in cinque panetti. I due sono stati arrestati e su disposizione dell’autorità giudiziaria hanno trascorso due giorni agli arresti domiciliari, sino a lunedì pomeriggio quando sono stati accompagnati davanti al giudice a Forlì, che li ha sottoposti alla misura cautelare dell’obbligo di dimora nel territorio di Cesenatico, in attesa del processo.

L’attività di contrasto allo spaccio di stupefacenti, ha portato la Polizia locale alla segnalazione alla Prefettura di Forlì-Cesena di dieci persone, di cui tre minorenni affidati ai genitori. In una di queste operazioni un uomo di 50 anni con dei precedenti penali, ha scagliato una bottiglia di vetro contro la pattuglia. Si tratta di un nordafricano che è un volto noto alle forze dell’ordine e dovrà rispondere di resistenza a pubblico ufficiale. Un’altra aggressione, per la quale sono in corso le attività di indagine, ha visto come vittima uno steward di Atr impegnato in uno dei varchi di accesso nell’area di piazza Costa sul lungomare, il quale è stato afferrato al collo da un automobilista che poi è fuggito.

Accompagnato al pronto soccorso, lo steward è risultato avere riportato ferite guaribili in 20 giorni.

Su quest’ultimo episodio la Polizia locale di Cesenatico sta raccogliendo le testimonianze per ricostruire l’accaduto, per tentare di scoprire i motivi di questo folle gesto e per riuscire ad indentificare e denunciare l’automobilista violento.

Giacomo Mascellani