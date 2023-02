Spaccio di droga, era stato condannato a tre anni: diminuita la pena

Questioni di droga riaffiorano davanti al giudice dopo sei anni dai fatti. Alla Corte d’Appello di Bologna ieri mattina è stata riformata la sentenza del tribunale di Forlì che aveva condannato un 35enne a tre anni di reclusione per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

L’uomo difeso dall’avvocato Alessandro Sintucci, ha ottenuto una diminuzione della pena. Per l’imputato cesenate la corte d’appello ha deciso che venga ammesso ai lavori di pubblica utilità, senza pena detentiva. La corte ha escluso la punibilità per parte del capo di imputazione.

Confermata la condanna a tre anni e quattro mesi per un cittadino albanese di 40 anni che avrebbe concorso nell’attività di spaccio. I fatti risalgono al periodo che va dal settembre 2016 a giugno 2017. Un’attività organizzata di spaccio tra Cesena, Forlimpopoli e Cesenatico fu sgominata dalla polizia a seguito di pedinamenti e intercettazioni. Oltre trecento cessioni di cocaina (consistenti in piccoli quantitativi di pochi grammi) furono scoperte dagli inquirenti. Alle sbarre finirono in tre: un primo indagato patteggiò, mentre gli altri due finirono a processo per detenzione ai fini di spaccio.

La Corte d’Appello ha escluso la punibilità per il cesenate 35enne per una cinquantina di cessioni di droga.