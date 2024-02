Spaccio e traffico di sostanze stupefacenti. Denunciato un 44enne

Lo scorso fine settimana, i carabinieri dI Longiano hanno denunciato uno straniero di 44 anni per produzione, traffico e detenzione illecita di stupefacenti. Fermato dai militari, l’uomo è stato sottoposto a perquisizione personale è trovato in possesso di 2 dosi di cocaina del peso complessivo di circa 2 grammi, nascoste nei pantaloni e denaro contante per 285 euro, ritenuto provento dell’illecita attività di spaccio. I carabinieri hanno pertanto esteso l’attività di ricerca anche presso la sua abitazione, dove hanno trovato un ulteriore involucro contenente circa 4 grammi di cocaina e 105 grammi circa di sostanza da taglio, un bilancino di precisione e materiale vario per il confezionamento dello stupefacente.

e. p.