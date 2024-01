Spal, smentite le grandi promesse. I ferraresi viaggiano a marce basse

Uno dei riti del calcio è quello dei pronostici estivi, poi quando inizia la stagione la realtà dettata dal campo a volte i pronostici li smentisce.

Infatti spesso ci sono quelle squadre che in pochi prendono in considerazione e poi sorprendono tutti; in questo caso di sicuro si parla della Torres.

E ci sono le grandi, o presunte tali che steccano e devono accontentarsi di obiettivi più modesti di quelli iniziali. Di grandi che non stanno rispettando le attese nel girone B della serie C ne troviamo molte, ma di certo quella che sta davvero viaggiando a marce troppo basse è la Spal.

La formazione ferrarese addirittura in questo momento con appena venti punti all’attivo si trova in zona playout, se poi si guarda il ruolino di marcia che parla di appena quattro vittorie, otto pareggi e otto sconfitte si capisce che in questa stagione sta girando davvero tutto storto ai biancoazzurri.

Dopo la retrocessione dalla serie B ci si aspettava che la Spal partisse con l’obiettivo di tornare fra i cadetti, infatti è stato ingaggiato un responsabile tecnico esperto come Filippo Fusco. La scelta della guida tecnica è caduta sull’altrettanto navigato Domenico di Carlo che però dopo appena sei giornate è stato esonerato.

Come succede sempre quando le cose vanno male tutti ne risentono; Mirco Antenucci, attaccante da duecento gol in carriera, in questo campionato ha segnato solo una rete, quella ininfluente messa a segno nel finale contro il Cesena.

In questi giorni comunque Fusco è al lavoro: la Spal ha appena ceduto il difensore Celia all’Ascoli e ha messo sotto contratto il centrocampista Buchel.

Roberto Daltri