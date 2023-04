Sparisce il divano degli spacciatori

La comodità è essenziale, qualunque cosa si abbia intenzione di fare. Vale anche tra le pieghe del ‘Cubo’, l’edifico scolastico in zona stazione ferroviaria che ospita il liceo classico ‘Monti’, parte del linguistico ‘Alpi’ e purtroppo anche una male assortita cerchia di frequentatori che hanno deciso di utilizzare parte di quell’area, in particolare il parcheggio interrato e le sue zone limitrofe, per dedicarsi ad attività da compiere lontano dalla luce del sole. L’ennesimo caso – che se non fosse indice di un senso di impunità del quale godono i protagonisti, farebbe anche sorridere - riguarda la recente comparsa di un divano nella zona scale esterna alla struttura scolastica. Mobilio che ovviamente è stato velocemente notato dagli operatori scolastici, che ne hanno segnalato la presenza anche alle forze dell’ordine, intervenendo tempestivamente per rimuoverlo. "E’ stato assicurato – si sfoga chi in quell’edificio ci lavora – che sarebbero state velocemente ripristinate le saracinesche in grado di isolare il ‘Cubo’ dal parcheggio sottostante, che è il nervo più scoperto in tema di degrado nell’area. Abbiamo colto la notizia con grande favore, perché l’intervento, pur con un limitato investimento di risorse, potrebbe portare a un netto miglioramento della situazione. Il punto però è che il tempo passa e questo sistema di sicurezza ancora non si vede. Non può essere accettabile che chi frequenta questi spazi non per studiare si senta autorizzato addirittura a collocare un divano per concedersi maggiori comfort nelle sue nebulose attività. Quanto dovremo aspettare ancora?".

Luca Ravaglia