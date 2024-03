"Spariti altri posti auto in centro". Divieto di sosta per lavori mai partiti

In centro storico continuano a sparire posti auto, mentre i parcheggi promessi dalla giunta comunale non arrivano: lo denuncia il consigliere comunale leghista Enrico Sirotti Gaudenzi. "Il problema parcheggi in centro storico è già al collasso – attacca il consigliere – , soprattutto a causa delle scelte adottate dall’Amministrazione attuale e da quella precedente di rimuovere i parcheggi da Piazza della Libertà e dalle cosiddette ‘Tre Piazze’. Ricordo che, già dalla scorsa campagna elettorale dell’attuale Sindaco, il PD e addirittura i Repubblicani avevano promesso di realizzare un nuovo parcheggio, nelle immediate prossimità del centro storico, per far fronte ai numerosi problemi evidenziati da residenti e commercianti. Del nuovo parcheggio ancora nessuna concreta traccia! Nonostante questo, i residenti delle zone adiacenti a Piazza Aguselli e Via Milani si sono ritrovati privati di alcuni posti auto a causa di un divieto di sosta che interessa parte di Via Milani, adottato con ordinanza del 29 gennaio 2024 e valevole fino al 28 febbraio 2025. Peccato, però, che i lavori che hanno giustificato questo provvedimento non sembrano siano iniziati! Oltre a questo, due posti auto per invalidi sarebbero stati riservati solo ed esclusivamente ai titolari del numero di contrassegno indicato nella segnaletica verticale. Infine, nessuna traccia di un progetto alternativo per ‘rimpiazzare’ quegli stalli per i quali ora vige il divieto di sosta".

Enrico Sirotti Gaudenzi ha presentato un’interrogazione per sapere se i residenti sono stati informati del divieto di sosta e perché i lavori che giustificano il provvedimento non sono ancora iniziati. Il consigliere della Lega chiede inoltre se la stazione ecologica (Ecoself) verrà spostata e, in tal caso, dove verrà ricollocata. Infine Sirotti Gaudenzi vuole conoscere "le motivazioni che hanno spinto l’Amministrazione comunale a riservare solo determinati soggetti alcuni stalli per disabili e se tale scelta sia stata adeguatamente valutata, onde evitare di creare disagio per gli altri titolari di pass disabili".