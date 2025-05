Spartan Race Cesenatico: migliaia di atleti in gara nella quarta edizione

Oggi entra nel vivo la quarta edizione della Spartan Race Cesenatico, la gara ad ostacoli che porta in riviera migliaia di atlete e di atleti provenienti da tutta Italia. Ieri si sono disputate le gare della categoria Super Elite (10 chilometri di percorso e 25 ostacoli), Super Age Group (10 chilometri di percorso e sempre 25 ostacoli) e Super Open. Molto partecipate anche le competizioni dedicate a bambini e ragazzi, che si sono svolte sulla distanza di un chilometro per i più piccoli dai 4 anni in su, di un chilometro e mezzo per i bambini dai sette anni in su e di tre chilometri per le ragazzine e i ragazzini over dieci anni. Sabato sera si è svolta anche la Night Sprint Open, su una distanza di 5 chilometri e 20 ostacoli da superare.

Oggi le gare iniziano alle 9 del mattino, con la Sprint Elite (5 chilometri di percorso e 20 ostacoli) che è valevole come seconda tappa della Italy National Series 2025. Quasi in contemporanea, dalle 9.15 alle 10.30, si svolgerà la Sprint Age Group Championship (5 chilometri di percorso e 20 ostacoli), gara valevole anche questa come seconda tappa dell’Italy National Series 2025. Dalle 10.45 alle 14 è in calendario la Sprint Open.

La manifestazione ha fatto registrare numeri importanti, per la gioia degli operatori turistici e dei locali e dei commercianti della zona. Sono stati registrati 1.730 partecipanti per la Super, 31 per la Hurricane Heat che è la competizione più impegnativa riservata esclusivamente agli atleti più preparati, 251 per la Kids, 304 concorrenti per la Night Sprint e ben 1.886 per la Sprint. Gli organizzatori comunicano che sono circa 6mila le persone coinvolte sul campo di gara disegnato nel quartiere di Cesenatico centro Boschetto.

Il Parco di Levante, il polmone verde della città affacciato sul viale parallelo al lungomare, è stato trasformato in un grande campo di gara, tuttavia gli atleti colorano anche la spiaggia di Cesenatico ed i Giardini al Mare, sino alla centralissima piazza Andrea Costa, nella cornice del grattacielo del Grand Hotel Cesenatico e della ruota panoramica. Le previsioni per oggi danno sole, quindi ci si aspetta una domenica di sport e spettacolo.

La Spartan Race è una competizione di corsa a ostacoli che combina forza, resistenza e determinazione. Nata negli Stati Uniti, oggi conta milioni di partecipanti in tutto il mondo. Gli atleti si sfidano su percorsi che includono ostacoli come muri da scalare, corde da arrampicare, trasporto pesi, percorsi in sospensione, lanci di giavellotto e altro ancora. È una prova fisica e mentale che mette alla prova i limiti di ciascun partecipante. In questa disciplina ha un ruolo importante anche l’appartenenza, tant’è che gli atleti sono molto legati ai club.

