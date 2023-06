Spartitraffico, finiti i lavori di riduzione

di Giacomo Mascellani

Ci sono novità nel principale ingresso cittadino di Cesenatico. Si sono infatti conclusi i lavori per la riduzione dello spartitraffico all’inizio della via Cesenatico, in corrispondenza della rotatoria sotto il sovrappasso della statale Adriatica e a poca distanza dal ponte Del Gatto. L’intervento è stato realizzato per rendere la carreggiata più ampia e riuscire a creare una doppia corsia d’immissione per gli autoveicoli che provengono in direzione monte-mare, cioè da Cesena. La doppia corsia sarà indicata anche da un’apposita segnaletica orizzontale ed in questo modo sarà più agevole imboccare la bretella della Statale in direzione Rimini, per proseguire verso sud ed immettersi sull’Adriatica, oppure andare dritto sull’ultimissimo tratto della via Cesenatico per raggiungere il grande parcheggio o attraversare il ponte del Gatto.

A proposito del traffico veicolare verso il ponte del Gatto, questo è reso più scorrevole, anche con il divieto di transito per i mezzi che superano le 3,5 tonnellate di peso. Questo divieto è stato adottato da tempo per motivi di sicurezza, in quanto il ponte necessita di interventi strutturali straordinari, tuttavia ci sono dei camionisti ’furbetti’ che non lo rispettano e così l’Amministrazione comunale ha deciso di intensificare i controlli, incaricando il comando della Polizia locale di predisporre delle pattuglie dedicate. Nel frattempo, continuano le verifiche strutturali sul ponte ad opera dei tecnici comunali, a coronamento della mappatura e del controllo di tutti i ponti presenti a Cesenatico.

Ricordiamo che è in corso di ricostruzione il ponte di via Ferrara che sarà transitabile esclusivamente da ciclisti e pedoni, mentre dopo l’estate partiranno i lavori per il ponte di viale Roma, che sono stati rinviati per non penalizzare le attività estive. A riguardo è stato scelto di non interrompere completamente il transito in viale Roma durante i lavori, ma si interverrà su una carreggiata alla volta, per consentire il traffico a senso unico alternato, sull’importante strada che collega il centro di Cesenatico con il lungomare. Anche il Ponte del Gatto sarà oggetto di ristrutturazione, con la previsione di lavori per oltre un milione di euro, tuttavia per questo progetto siamo ancora indietro, perchè deve essere ultimato l’iter anche per le scelte tecniche da adottare ed il tipo di intervento da realizzare in quello che è da secoli il principale ingresso della città. Una volta fatte queste scelte da parte dei tecnici, partirà la procedura per la gara di appalto, per la quale le tempistiche potrebbero essere quelle dell’autunno, per poi iniziare i lavori in inverno, ma si tratta soltanto di ipotesi.