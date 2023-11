"Spazi negati al Versari-Macrelli"

La Provincia di Forlì-Cesena non intende accogliere la reiterata richiesta dell’Istituto professionale di Stato ‘Versari-Macrelli’ di Cesena di attivare il nuovo indirizzo professionale ‘Pesca commerciale e produzioni ittiche’ per varie motivazioni ma in particolare per ‘l’indisponibilità di adeguati e sufficienti spazi che garantiscano una collocazione stabile ai ragazzi per tutto il quinquennio’. Il problema viene sollevato da Antonella Celletti, capogruppo Lega in Consiglio comunale a Cesena, e Ombretta Farneti, capogruppo Lega in Consiglio provinciale, che rivendicano le sollecitazioni già avanzate in passato, basate sulla situazione di disagio – nota anche agli amministratori provinciali – dell’Istituto cesenate per l’impossibilità di attivare nuovi corsi e accogliere un maggior numero di studenti a causa della carenza di spazi. Le consigliere leghiste evidenziano che in risposta a un’interrogazione precedente la vicepresidente Valentina Ancarani e la consigliera delegata Milena Garavini, avevano detto invece che la Provincia avrebbe messo a disposizione diversi locali all’interno della scuola media Plauto e dell’Istituto Serra, adiacenti alla sede distaccata del Versari-Macrelli.