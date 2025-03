Spazio alla fantasia in cucina. Arriva la pizza di Ciccio Vitiello

Ciccio Vitiello è stato il protagonista del primo incontro organizzato a Cesenatico, dove i titolari del Pizza Family di Sala hanno organizzato un ciclo di incontri basato su storie, territori e pizzaioli. Il format è stato ideato dai padroni di casa Andrea Vallorani e la moglie Roberta (nella foto con Ciccio Vitiello), per creare occasioni di scambio e confronto, insieme ai principali protagonisti del mondo della pizza nazionale. Nel locale di via Campone, per una serata i riflettori si sono accesi su un’autentica star del settore, Ciccio Vitiello, patron della pizzeria Cambia-Menti a San Leucio e di un’azienda agricola dove coltiva gli ortaggi che utilizza per la preparazione dei piatti. Vitiello per l’occasione ha lavorato insieme ad Andrea Vallorani e la moglie Roberta, preparando autentiche prelibatezze, utilizzando verdure, ortaggi, ma anche un po’ di fantasia. In una proposta fra gli ingredienti c’era anche il formaggio di fossa. Interessanti anche gli abbinamenti con le etichette di Noiz, birrificio artigianale di Santarcangelo di Romagna. La serata presentata dalla giornalista Luciana Squadrilli, si è aperta con il saluto del sindaco Matteo Gozzoli e del consigliere William Spinelli. Curioso il ‘siparietto’ iniziale con Ciccio Vitiello che ha lanciato al sindaco un possibile gemellaggio tra i due territori dal momento che la sua pizzeria, nella città di Caserta, si trova in località Sala. Vitiello, salito alle cronache nazionali con il successo nel programma Quattro Ristoranti, ha poi presentato il suo modo di intendere la pizza all’insegna della sostenibilità utilizzando i prodotti dell’orto, che è una scelta condivisa anche da Andrea Vallorani che, insieme alla moglie Roberta, gestisce un’azienda agricola dove crescono gli ortaggi utilizzati, secondo stagione, per le pizze del locale. g.m.