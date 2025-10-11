‘Spazio comune’ in piazza del Popolo. Laboratori, sport e performance

Torna ‘Spazio Comune’, il festival che mette al centro il recupero e la restituzione alla collettività di spazi pubblici in passato poco utilizzati e oggi rinati grazie alla volontà dell’Amministrazione Comunale che, tramite bando pubblico, li assegna alle associazioni del territorio mettendo a loro disposizione una sede stabile e creando vere e proprie reti di realtà.

Oggi, a partire dalle ore 15, piazza della Libertà ospiterà laboratori, attività sportive e culturali, esibizioni dal vivo e momenti di incontro, con protagoniste le realtà associative che animano la rete ‘Spazio Comune’. Saranno presenti le associazioni: Asd Macanin, Arci Romagna Cesena-Rimini, Csi Cesena, Auser, Gruppo fotografico 93, Anpi Cesena, Associazione culturale Barbablu, CAI Cesena, Scout CNGEI Cesena, Compagnia Fuori Scena, Ente Nazionale Sordi (Ens), Genitori Ragazzi Down, Eureka, Artincounselling, Limo Aps, Scartiamo e Sport Time Ssd. Più di quindici associazioni proporranno attività rivolte a tutte le età: laboratori creativi, dimostrazioni sportive, performance artistiche e teatrali, giochi, mostre e momenti di benessere. Dallo spinning al Tai Chi, dal teatro al ricamo, dalla mindfulness alla lingua dei segni, il Festival è un’occasione concreta per toccare con mano la varietà e la ricchezza di iniziative che si svolgono ogni giorno negli spazi rigenerati della Rete Spazio Comune.

Il palco centrale in Piazza della Libertà ospiterà esibizioni e dimostrazioni durante tutto il pomeriggio. Alle ore 19 si procederà con la premiazione del concorso fotografico ‘Spazio Comune: solidarietà e volontariato nella tua città’.