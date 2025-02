Spazzino di quartiere per il decoro urbano

Uno spazzino al giorno per eliminare i rifiuti abbandonati. È il nuovo servizio in partenza da lunedì 3 febbraio a Savignano con l‘obiettivo di dare una risposta immediata ed efficace per il decoro e la pulizia dei quartieri e del centro storico. Il servizio sarà incentrato in orario pomeridiano e articolato per quartiere con un addetto e un mezzo con cassone che ogni giorno provvederà alla raccolta di materiali abbandonati, dai sacchi, agli oggetti ai piccoli rifiuti, intervenendo sia su zone segnalate dall’amministrazione comunale e in generale in maniera estesa sul territorio indicato.

Il lunedì la pulizia sarà effettuata nel quartiere Valle Ferrovia, il martedì e il venerdì interesserà il centro cittadino comprendendo via Castelvecchio fino a via La Pira e limitrofe, il mercoledì la zona del quartiere Cesare estesa alla provinciale per Gatteo e in particolare il vecchio tracciato sotto il ponte, purtroppo zona di frequenti accumuli, il giovedì le frazioni verso il mare, Fiumicino e Capanni, il sabato il quartiere Rio Salto. Tutti i giorni saranno monitorate le zone circostanti alle casette ecosmarty posizionate in via Mura, via Molino e piazzetta Padre Lello Gasperoni, in centro storico.

Grazie a un accordo con il gestore della raccolta rifiuti e Formula Servizi, l’Amministrazione mette in campo questo tipo di intervento, all’occorrenza "volante", ovvero capace di rispondere anche a urgenze segnalate dagli uffici comunali. Dicono il sindaco Nicola Dellapasqua e l’assessore all’Ambiente Roberto Censi: "Proponiamo una risposta al grande problema dell’abbandono dei rifiuti, un fenomeno purtroppo molto diffuso. Quello dello spazzino di quartiere era stato un impegno assunto in campagna elettorale, che abbiamo voluto onorare rapidamente, già in questi primi mesi di mandato. E lo abbiamo fatto integrando i servizi tradizionali, proprio per rispondere efficacemente a quello che ci hanno chiesto più volte e a gran voce i cittadini, una città piacevole da vivere perché pulita".

I cittadini che vogliono segnalare un rifiuto abbandonato possono farlo tramite il servizio Comuni-chiamo, dal sito www.comune.savignano-sul-rubicone.fc.it, cliccando sul menu a tendina la voce Cittadini-Imprese oppure chiamando l’Urp al numero 0541 809666, tutti i giorni dalle 8 alle 13 e il sabato dalle 8 alle 12.30.

Ermanno Pasolini