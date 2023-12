Cesena: spedizione punitiva al bar, preso a bottigliate al volto. Feriti anche moglie e figlio

Cesena, 3 dicembre 2023 – Un’altra aggressione in stazione. Un altro episodio inquietante. L’ennesimo fatto di violenza in quell’area ’a rischio’ dove la criminalità e il degrado urbano non si riescono ad arginare.

È venerdì sera, ore 20.15. Vicino alla stazione, affacciato sulla piazza Mattarella, c’è il bar ’Plaza Cafè, piccola ristorazione’, un ’kebabbaro’ gestito da una famiglia turca residente a Cesena. Due uomini ubriachi, di origine nordafricana, entrano nel locale. Il proprietario li riconosce. Non fa in tempo a dirgli di andarsene che uno di loro afferra una bottiglia di birra e colpisce al volto il titolare, provocandogli ferite al naso e al labbro. Subito nel locale scoppia una rissa e il caos più totale.

Una vendetta ’annunciata e consumata’. Nei giorni precedenti i due uomini si erano presentati nel ristorante e avevano proposto al titolare l’acquisto di capi di abbigliamento contenuti in dei borsoni.

Maglie, scarpe, calzettoni ’a buon prezzo’, dicevano al gestore. Il proprietario del locale, un turco di 42 anni, non aveva però nessuna intenzione di comprare la merce e avrebbe risposto duramente dicendo ai due venditori improvvisati di non farsi più vedere nel bar. Un affronto mal ricevuto.

La risposta dei due uomini, di origine algerina, è stata secca: "Ritorneremo".

Promessa mantenuta. I due uomini armati delle più cattive intenzioni, sono tornati venerdì sera. Il gestore del locale non ha fatto in tempo a difendersi dalla furia e dalla violenza di quel folle gesto. Con la bottiglia in mano l’aggressore, un algerino di 22 anni, ha poi sfregiato la moglie 39enne e il figlio 18enne del titolare, rimasti entrambi feriti alle braccia. Per fermare gli aggressori sono intervenuti gli avventori del bar e, appena fuori del locale, è scoppiata una rissa, in seguito alla quale anche l’algerino 22enne ha riportato delle lesioni lievi.

É stato grazie all’intervento delle volanti della polizia, avvisate dello scompiglio che stava accadendo in zona stazione, che la violenta rissa è stata bloccata. Alla vista delle volanti i due aggressori se la sono data a gambe, ma uno dei due, il 22enne che aveva poco prima impugnato la bottiglia di vetro, è stato fermato dai poliziotti poco distante, di fronte alla caserma dei carabinieri. Sul posto si sono precipitati anche un’ambulanza, i poliziotti, i carabinieri e la polizia locale.

I feriti, (il titolare del locale, la moglie e il figlio e l’aggressore fermato) sono stati trasferiti al Bufalini. I medici hanno stabilito trenta giorni di prognosi per frattura composta di ossa nasali per il gestore del Plaza Cafè, 7 giorni di prognosi per le ferite da taglio al braccio per la moglie, e 8 giorni di prognosi per il figlio.

Anche l’aggressore ha riportato ferite al polso e a una gamba guaribili in pochi giorni. Mentre è caccia al complice, è scattata la prima denuncia nei confronti del 22enne algerino, per lesioni personali. Il 22enne denunciato era già conosciuto alle forze dell’ordine per reati contro il patrimonio.

Venerdì sera l’ordine in zona stazione è stato ristabilito dalla forte presenza degli agenti in divisa. Ma poche ore dopo il fatto, la calma era solo apparente. Chi a piedi, si ritrovava di sera ad attraversare la zona, col buio ad avvolgere edifici e strade, camminava ’alla svelta’, per ’scappare’ il prima possibile da quella sensazione di pericolo che ti porti dentro, ma che è reale anche fuori. Una calma apparente fino alla prossima aggressione? Ovviamente si spera che questo sia l’ultimo dei tanti episodi di violenza.