Spedizione punitiva per la droga: sfregiato a 15 anni. Denunciata la baby gang

Cesena, 17 aprile 2025 – Cesena è sotto choc, inorridita e preoccupata per il raid di una baby gang contro un quindicenne, aggredito e sfigurato con una coltellata al volto per una questione di droga. Il ragazzino, uno studente di Medicina (Bologna) residente nel convitto presso l’istituto agrario di Cesena (frequenta l’istituto aeronautico di Forlì), ha riportato lesioni alle dita perché ha tentato di difendersi con la mano e un profondo taglio alla guancia per il quale è stato ricoverato all’ospedale Bufalini e sottoposto ad un intervento urgente di chirurgia maxillo-facciale. Non è in pericolo di vita.

Gli aggressori sono una decina di ragazzini dai 14 ai 16, tutti residenti a Cesena e nei comuni limitrofi, italiani e stranieri di seconda generazione. Sono già stato individuati e denunciati per rissa e lesioni dai carabinieri. Ma il giovane che ha sferrato la coltellata, anche lui 15enne, rischia l’accusa di tentato omicidio. Il fendente ha infatti mancato di pochi centimetri la giugulare.

Il raid è scattato nel tardo pomeriggio di martedì scorso, nella zona dell’istituto Agrario di Cesena, al culmine di un litigio tra lo spacciatore e l’acquirente (il ragazzo ferito). I motivi del contendere sarebbero stati la qualità scadente e il prezzo (poche decine di euro) della droga leggera ceduta. Il pusher, probabilmente sentendosi minacciato, ha chiesto il soccorso della sua ‘banda’ . Gli amici sono arrivati in forze, in moto, e il più aggressivo è stato proprio il 15enne che, armato di un coltello da cucina, ha colpito il coetaneo al volto, provocandogli la grave ferita. Nel tentativo di ripararsi, il ragazzino bolognese ha riportato le ferite alle dita. La sanguinaria scena si è svolta davanti a parecchi testimoni. Quella sera nell’istituto superiore erano in corso i ricevimenti dei genitori degli studenti. Va rilevato comunque che nessuno dei giovani coinvolti frequenta l’Agrario.

I carabinieri di Cesena hanno subito avviato le indagini, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica dei minori. Per chi ha sferrato le coltellate la denuncia riguarda il reato di lesioni gravissime e la sfigurazione permanente del viso. Non è da escludere la possibilità dell’accusa di tentato omicidio. Bisognerà però aspettare la fine delle indagini, il referto completo dei medici dell’ospedale Bufalini di Cesena che hanno prestato le prime cure al ferito e poi lo hanno sottoposto in sala operatoria all’intervento maxillofacciale. Poi ci sarà sicuramente la denuncia dei genitori del 15enne nei confronti dell’aggressore, per il quale potrebbero scattare provvedimenti di custodia anche presso il carcere minorile di Bologna.

“La cosa maggiormente preoccupante di questa terribile vicenda, è il tasso di violenza totalmente fuori scala alla quale si è arrivati. La nostra condanna è ferma, così come piena è la vicinanza al ragazzo colpito, ai suoi familiari, alla preside e alla scuola”, è il commento del sindaco di Cesena, Enzo Lattuca. “Siamo arrivati a un passo da una tragedia. Non siamo disposti ad ‘abituarci’ a situazioni del genere e siamo pronti a fare la nostra parte” aggiunge il sindaco.