"Spendo 720 euro per un bilocale"

Barbara Amadori è in affitto a Valverde da aprile 2023. "Ho fatto fatica a trovare casa, ma l’agenzia Solo Affitti è stata molto disponibile e mi ha seguito in tutto il lungo percorso. Ho visto cinque o sei case prima di trovare un appartamento e ho impiegato sei, sette mesi prima di scegliere l’abitazione dove vivere. La mia esperienza è stata positiva, ho trovato una tipologia di casa bilocale a Valverde e pago un canone mensile piuttosto alto di 720 euro. Speravo di trovare una soluzione più economica ma mi sono resa conto che era praticamente impossibile. Il prezzo che pago è in linea con il prezzo di mercato".