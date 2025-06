"Spesa? Aumenti da 60 a 80 euro"

Geneviève Yans si è accorta di aumenti considerevoli nella spesa al supermercato. "Nel giro di pochi mesi per la spesa settimanale (che faccio per me che vivo sola) sono passata da circa 60 euro a settimana a 80 euro, ed è tanto. E io sono molto attenta e calcolo tutto quando faccio la spesa, senza farmi ingannare da pubblicità. Percepisco la pensione di mio marito e, ogni tanto, c’è un piccolo aumento, ma di pochi euro. Per lavoro tratto la voce, cantata e parlata, al fine di migliorare la persona. Ho aperto ‘Il Centro Canto e Il Pianeta Voce’ a Savignano. Ho notato che, da quando c’è stato il Covid, abbiamo avuto un grosso calo di clienti, perché la gente ha imparato a spendere meno".