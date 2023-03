Spesa consapevole per la salute Ecco il laboratorio anti-tumori

Un terzo dei tumori potrebbe essere evitato semplicemente seguendo abitudini più salutari a tavola. Parte da questa constatazione l’iniziativa in programma presso la cucina didattica del Centro Prime dello Ior in via San Cristoforo. Si parlerà non solo di cucina ma anche di spesa e scelta degli alimenti. L’iniziativa, dal titolo ‘Scopri cosa mangi’, si terrà domani dalle 17 alle 19 e vedrà la partecipazione della dott.ssa Alessandra Musio, esperta di scienze dell’alimentazione, e dello chef Luca Zannoni, cui sarà affidata la parte più pratica sulla gestione delle materie prime fresche in cucina. Essendo i posti limitati, la partecipazione è a prenotazione obbligatoria da effettuarsi telefonicamente al numero 0547.1938016 o via mail all’indirizzo [email protected] Il costo del “workshop” è di 20 euro a persona. "Si tratta di un laboratorio che porterà via a chi ne prenderà parte solo due ore, ma da cui chiunque potrà ricavare informazioni utili da mettere in pratica nella vita di tutti i giorni per una spesa consapevole ed un regime alimentare più sano" spiega il direttore generale Ior, Fabrizio Miserocchi.