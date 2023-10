Spesa della Coop in dono: "Cibi alle Cucine Popolari"

L’ipercoop Lungo Savio tende la mano alle Cucine Popolari di Cesena. Spazio alla solidarietà oggi con “Dona la spesa”, l’iniziativa di raccolta di beni di prima necessità di Coop Alleanza 3.0, che trasforma un’attività quotidiana come fare la spesa in una scelta di valore per sostenere chi si trova in difficoltà e chi opera a favore delle persone meno fortunate. Al centro commerciale IperCoop Lungo Savio ieri mattina la spesa è stata destinata all’Associazione “Cucine Popolari”.

"Con questa iniziativa – commenta Enrica Bagnoli, presidente di Coop Alleanza 3.0 – abbiamo voluto sostenere i nostri amici delle ‘Cucine Popolari’ che ogni giorno assicurano un piatto caldo a tutti, e che, anche nel corso dei giorni bui dell’alluvione hanno assicurato un servizio fondamentale alla nostra comunità rispondendo positivamente alla richiesta del Comune e preparando centinaia di pasti al giorno per tutte le persone gravemente danneggiate da allagamenti e frane. Coop – prosegue Bagnoli – crede fermamente a questo servizio di prossimità che mette al centro la persona ed è per questa ragione che oggi abbiamo voluto rafforzare, con questa iniziativa, il legame con Cucine Popolari".

Complessivamente, nella giornata di ieri, ’Dona la spesa’ ha coinvolto oltre 300 punti vendita tra ipercoop e supermercati di Coop Alleanza 3.0. ’Dona la spesa’ è organizzata con la rete di volontariato e le istituzioni locali, in collaborazione con oltre 300 realtà locali su tutto il territorio e col sostegno dei soci volontari Coop per la parte di presidio e promozione. Alla mattinata hanno preso parte le volontarie e i volontari di “Cucine Popolari” e l’assessora ai Servizi per la persona e la famiglia Carmelina Labruzzo.