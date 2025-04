"Spesso è ‘colpa’ dell’immaginazione"

Per affrontare e gestire l’emozione dell’ansia, è fondamentale sottolineare che la scuola non deve essere percepita come un campo di battaglia, ma piuttosto come un ambiente in cui si ha l’opportunità di apprendere, crescere e costruire le basi per il proprio futuro. È un luogo dove ci si deve sentire liberi di esprimere la propria opinione. Inoltre la scuola ti prepara non solo a livello scolastico, ma anche a livello sociale e personale, per poter affrontare le sfide di ogni giorno con consapevolezza. Infine ricordatevi che nonostante l’ansia scolastica provochi la paura di non essere abbastanza, non sempre le cose vanno male, infatti la maggior parte delle volte è tutta immaginazione.