"Spesso saltano alcune corse"

Bianca Menarini, studente fuori sede, frequenta l’università di psicologia a Cesena in zona stazione. "Molto spesso gli autobus saltano alcune corse e arrivano all’orario successivo. Tutte le mattine prendo l’autobus per muovermi a Cesena. I servizi sono poco regolari e poco puntuali e molti autobus non passano. Mi è capitato spesso di arrivare tardi a lezione perché le corse erano saltate. Io prendo le linee degli autobus 3 e 6 da piazzale Olimpia fino alla stazione e dalla stazione fino al Campus universitario in via Cesare Pavese. Fortunatamente non è un tragitto lungo e impiego poco tempo".