Guarda al futuro il Comune di Cesena puntando l’attenzione sulle iniziative culturali e di intrattenimento che caratterizzeranno il prossimo triennio, 2023-2025. C’è tempo fino a venerdì 10 febbraio per presentare la propria domanda al bando promosso dal Settore Biblioteca Malatestiana e Cultura del Comune riguardante la programmazione degli eventi dal vivo che saranno proposti in città a partire dalla prossima stagione estiva. A questo proposito, l’Amministrazione comunale mette a disposizione 285mila euro per l’intero triennio (95mila euro ad anno) da destinare agli operatori economici del territorio, sia del Terzo Settore sia imprese culturali e creative, che hanno tra le loro attività principali la produzione, l’organizzazione, la realizzazione e la promozione di rassegne eo festival a carattere musicale, teatrale, performativo, letterario e artistico, di rilevante valore nazionale eo internazionale per la qualità della proposta artistica.

Tra gli obiettivi fissati dall’Amministrazione comunale c’è anche l’arricchimento del panorama dei contenitori e dei contenuti culturali, con particolare riguardo alle produzioni e alle necessità di espressione delle giovani generazioni con lo scopo di garantire l’ampliamento e lo sviluppo dei pubblici e delle nuove generazioni, con una particolare attenzione a contenuti culturali legati all’inclusione, alla sostenibilità, alla capacità di fare rete e alla valorizzazione territoriale.

Sarà possibile presentare le proprie proposte entro le 13 di venerdì 10 febbraio seguendo le modalità pubblicate sul sito del Comune alla sezione Altri Bandi (oppure Notizie). Potranno accedere all’Avviso pubblico finalizzato al sostegno di rassegne e festival inerenti lo spettacolo dal vivo per le annualità 2023-2025, gli enti del Terzo Settore, e gli operatori economici ascrivibili all’ambito delle industrie culturali e creative (ICC). Saranno ammessi a contributo progetti che, alla scadenza del bando, siano in grado di formulare una programmazione dettagliata dell’attività, il bilancio preventivo per l’annualità 2023, una programmazione di massima dell’attività e il bilancio preventivo per le annualità 2024-2025.