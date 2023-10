Spettacolo a tre voci sul ’Bello mondo’

"Bello mondo", titolo della delicata, intensa poesia di Mariangela Gualtieri, cesenate, celebrata poetessa, e drammaturga del Teatro Valdoca, diventa uno spettacolo di "Improvvisazione a tre voci", domani al Bonci, alle 20.30. Gualtieri calcherà il palco interpretando proprie liriche accompagnata al pianoforte da Uri Cane e alla tromba da Paolo Fresu. L’allestimento scenico è di Cesare Ronconi. I versi di Bello mondo hanno guadagnato la conoscenza presso il pubblico televisivo al Festival di Sanremo del 2022 da parte del cantante Jovanotti che ne ha letto la lirica tratta dal libro di Gualtieri "Le giovani parole". L’evento è realizzato da Emilia Romagna Teatro Ert, in collaborazione con Teatro Valdoca, in apertura della sesta edizione di "Cio` che ci rende umani", rassegna di incontri, reading e laboratori promossa da Valdoca. Il trio non è un inedito: aveva inaugurato il Salone del libro di Torino lo scorso anno, in diretta su Rai Radio3, con Selvatico Sacro e rappresenta "un nuovo capitolo di vicinanza fra tre delle personalità più amate della musica e poesia contemporanee, che approfondiscono il non facile dialogo fra verso e note".

Ancora, a proposito di Jovanotti, è dell’ottobre del 2018 la sua venuta al Comunale a dialogare con Mariangela, intorno alla forza della parola, all’urgenza dell’espressione. Mariangela Gualtieri in "Bello mondo" elenca le cose della vita e dell’universo per le quali ritiene di dover elevare una lode al divino, un canto alla terra "a ciò che è vivo in lei adesso – scrive la poetessa -, e adesso così forte sta tremando". " Il testo - afferma – cucirà versi editi e inediti, parole di gratitudine insieme a riflessioni sull’ingombrante animale umano, la sua grazia e la sua violenta sgraziataggine, mentre la musica saprà dilatare lo spazio acustico con le suggestioni larghe e avvolgenti dei due musicisti, in un ascolto tutto al presente".

Uri Caine, cresciuto a Philadelphia, è fautore di una musica jazz che riunisce sia classica, che rock ed elettronica. Tra i suoi progetti più recenti, una composizione sugli orrori della guerra, a lui commissionata dal Festival di Granada. La sua discografia è ampia e viene indicata come snodo fondamentale della storia musicale contemporanea. Fra le ultime incisioni, Sonic Boom, duo con Han Bennink e Rhapsody in Blue con il suo ensemble di New York. Paolo Fresu ha suonato in tutti i continenti e con i nomi più importanti della musica afroamericana degli ultimi trent’anni. Nel 2000 riceve la nomination come miglior musicista internazionale. Considerato uno dei massimi virtuosi, su scala internazionale, del proprio strumento, oggi si esibisce in circa 200 concerti all’anno. Vive tra Parigi, Bologna e la Sardegna. Ha registrato oltre trecentocinquanta dischi di cui molti per Mariangela Gualtieri è nata a Cesena. Si è laureata in architettura allo IUAV di Venezia. Nel 1983 ha fondato, insieme al regista Cesare Ronconi, il Teatro Valdoca, di cui è drammaturga. Fin dall’inizio ha curato la consegna orale della poesia, dedicando piena attenzione all’apparato di amplificazione della voce e al sodalizio fra verso poetico e musica dal vivo. ‘L’incanto fonico. L’arte di dire la poesia’ , è la sua più recente pubblicazione.