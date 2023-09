Spettacolo dedicato a Tito Balestra in anteprima al Petrella In anteprima nazionale al Teatro Petrella di Longiano, lo spettacolo 'Una voragine il tempo' di Marco Rinaldi celebra il centenario della nascita di Tito Balestra. Con Elena Fanucci come supervisione artistica e musiche originali di Guido Tongiorgi.