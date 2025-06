Spettacolo di fine anno al PalaSgr: ginnastica artistica e serie TV protagoniste

Il PalaSgr di Santarcangelo di Romagna ha ospitato nei giorni scorsi il consueto spettacolo di fine anno organizzato dal Centro Olimpia Ginnastica Artistica del Cento Sportivo Italiani che ha visto impegnati duecento atlete iscritte alle varie palestre del territorio. Come ogni anno, lo spettacolo presentava un tema attorno al quale sono ruotate le varie coreografie proposte nel corso della giornata. In questo caso il riferimento è stato al mondo delle serie televisive, che ha prodotto un susseguirsi di evoluzioni da applausi molto apprezzate dal folto pubblico di genitori, parenti, amici e appassionati al mondo della ginnastica artistica che hanno gremito il palazzatto.

Lo spettacolo si è aperto con un’esibizione del gruppo avanzato sulle note della colonna sonora di ‘Friends’, seguita dalle esibizioni dei più piccoli ginnasti delle palestre di Bellaria, Santarcangelo e Poggio Torriana che hanno rappresentato rispettivamente i Winx Club, Doraemon e I Puffi. La serie Tv scelta per l’esibizione di categoria B (terza, quarta e quinta elementare) e categoria C (scuole medie) è stata invece Hannah Montana, seguita da una tenebrosa esibizione sulla colonna sonora di ‘Mercoledì Addams’. Si è poi proseguito in rapida successione, spaziando tra i nomi più noti delle serie tv che in questi anni stanno conquistando ragazze e ragazzi in Italia come all’estero, ai grandi classici del passato che sono certamente rimasti nel cuore dei genitori in tribuna: così eccoci a passare da ‘Euphoria’ e ‘Stranger Things’ ai ‘Cesaroni’ e all’intramontabile ‘Happy Days’ in un mix di musica, eleganti evoluzioni e tanto spettacolo frutto del talento portato in pedana da tutte le partecipanti che sono valsi una giornata di emozioni frutto dell’impegno dimostrato quotidianamente durante il corso dell’annata sportiva.

La serata si è conclusa con l’esibizione degli inseganti Irene Santarini, Ginevra Seccacini, Elena Grossi, Tea Pasolini, Giulia Campidelli, Beatrice Baldazzi, Giulia Casadei, Alice Giorgetti, Alessandro Carichini e Adriana Palma, sulle note di ‘Don’t stop Belivin’ nella versione della serie televisiva ‘Glee’, terminata con un ‘tutti in pista’ che ha coinvolto tutti i partecipanti al Centro Olimpia Ginnastica Artistica.

Non è mancato il momento finale dedicato alle ragazze che a partire da oggi e fino al 5 giugno rappresenteranno il Centro Olimpia ai Campionati Nazionali del Centro Sportivo Italiano che si svolgeranno nella meravigliosa cornice di Lignano Sabbiadoro: si tratta di Immacolata Romano, Carlotta Amati, Carlotta Anelli, Rachele Bianchi, Alice Giorgetti, Emma Morri, Giulia Campidelli, Matilde Rossi e Lisa Contucci. Per tutte loro ci sarà dunque la possibilità di gareggiare con le migliori atlete italiane andando a caccia di riconoscimenti che facciano la storia dei club di casa nostra.