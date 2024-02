Spettacolo di Lavia rinviato al 13 aprile

Per una indisposizione di Gabriela Lavia, questa sera non si terrà al teatro comunale di Cesenatico, lo spettacolo "Il sogno di un uomo ridicolo", adattamento dello stesso Lavia, dell’opera di Fedor Dostoevskij. L’appuntamento con uno dei grandi maestri del teatro italiano, era particolarmente atteso e da giorni ha registrato il tutto esaurito delle prenotazioni. Lo spettacolo verrà recuperato il 13 aprile. Le persone che avevano acquistato i biglietti in prevendita possono utilizzarli il 13 aprile oppure chiederne il rimborso.