Spettacolo, operatori a scuola

Due corsi gratuiti, finanziati dalla Regione, promossi da Cna Cinema e Audiovisivo di Forlì-Cesena per operatori dello spettacolo. Il primo riguarda ’Tecniche intermediali nella performance art’, è di 150 ore e si terrà a Forlì:insegnerà a progettare una performance art all’avanguardia, gestire uno spettacolo intermediale fino alla messa in scena con tecniche digitali e realtà virtuale. Tempo fino al 4 febbraio per iscriversi. Il secondo si inttiola ’Tecniche creative e scene digitali nello spettacolo dal vivo’, partirà in primavera a Cesena con 70 ore per realizzare zazione di scenografie digitali per le performance teatrali. Entrambi prevedono la selezione con prova scritta e colloquio individuale motivazionale per un massimo di 12 partecipanti. "Formiamo le professioni dello spettacolo – spiega la responsabile Veronia Bridi – tra le più colpite dalla pandemia, alle differenti modalità digitali e creative per poter coinvolgere il pubblico".