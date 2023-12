Spiagge all’asta, schierati dieci tecnici

I balneari si interrogano sul loro futuro. Fra due settimane scade infatti il termine entro il quale il governo italiano deve dare una risposta su come intende gestire le concessioni degli stabilimenti balneari, alla luce della direttiva Bolkestein. Lo scorso 15 novembre l’Unione europea ha dato l’ultimatum all’Italia e, in un documento che tecnicamente si chiama "Parere motivato", ha comunicato che entro due mesi deve adottare le disposizioni e comunicare cosa intende fare per conformarsi al diritto europeo. Sul territorio la vicenda è seguita da Simone Battistoni 24 ore su 24, il quale oltre ad essere presidente della Cooperativa stabilimenti balneari di Cesenatico, è vicepresidente nazionale di Sib Confcommercio. "Allo stato attuale non abbiamo informazioni in merito sull’evolversi della vicenda; il governo si è impegnato in tal senso ed essendo la nostra categoria arrivata ormai sullo strapiombo, auspichiamo che Roma stia trattando con l’Unione europea. È un momento difficile, perchè gli stabilimenti balneari sono gestiti da famiglie italiane in carne ed ossa, perciò abbiamo il diritto di sapere quale sarà il nostro futuro, anche perchè in discussione c’è tutto il sistema turistico e non soltanto i balneari. L’Europa è stata chiara e vuole sapere quale criterio l’Italia intende adottare per gestire le concessioni balneari, cosa facciamo in questo sistema e come apriamo il mercato. Riguardo quest’ultimo punto noi chiederemo di mettere a bando le spiagge non occupate e non le nostre, così come la liberalizzazione dei tassisti prevede nuovi taxi e non la vendita di quelli già esistenti. Il governo, come ha promesso, adesso deve portare a casa il miglior accordo possibile. Se ci credo? Si, perchè questo governo si è speso molto per difendere il sistema economico nazionale".

Il sindaco di Cesenatico Matteo Gozzoli dal canto suo si è attivato per essere pronto tra un anno, confermando di "salvare" l’estate 2024 per gli attuali concessionari: "Noi in giunta il 22 novembre abbiamo deliberato di fare dei bandi entro 31 dicembre 2024 come previsto dalla legge Draghi, che è quella in vigore. Abbiamo dato mandato agli uffici di predisporre i capitolati di gara, coinvolgendo una decina di tecnici dei settori demanio, urbanistica, edilizia e ufficio appalti. Il gruppo di lavoro è formato da 10 persone, coordinate dai dirigenti. Vogliamo essere pronti, anche se i comuni si sentono lasciati soli ed inoltre, senza uniformità nazionale, c’è il rischio che ogni comune faccia di testa sua in uno scenario al limite. Nell’immediato futuro, essendo la legge Draghi molto "larga", attendiamo che il governo inizia ad emanare i decreti attuativi della legge Draghi dandoci criteri uniformi per fare le evidenze pubbliche oppure che trovi con l’UE un accordo per consentire agli Enti locali di poter attivarsi magari con un tempo più lungo di fronte per fare le evidenze, a Cesenatico sono coinvolte 200 imprese." In questo ennesimo momento di stasi e di attesa, non giungendo notizie ufficiali da Roma, Gozzoli conferma di voler mantenere saldo il rapporto con la categoria: "Noi vogliamo collaborare nelle procedure con i balneari, in linea con quanto accordato già da un anno tra la regione Emilia-Romagna e le associazioni, anche perchè c’è da risolvere la questione sul riconoscimento delle aziende presenti, in quanto le concessioni sul demanio marittimo andranno con ogni probabilità a bando, ma quello che attualmente è costruito sopra le concessioni è di proprietà degli attuali concessionari, che hanno dei diritti". Giacomo Mascellani