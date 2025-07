Spiagge del Rubicone sotto tono: "Puntiamo sugli stranieri per recuperare"

Nelle spiagge della zona del Rubicone l’inizio di stagione è andato bene ma non benissimo e ci sono tante aspettative per luglio e agosto. In molti casi l’obiettivo è recuperare quei punti persi finora.

A Gatteo a Mare, Marco Morigi, titolare del Park Hotel Morigi, è in linea con i colleghi delle altre località: "In giugno registriamo qualcosa in più dello scorso anno, mentre in luglio e agosto invece siamo indietro con le prenotazione e dobbiamo ancora lavorare; in maggio i ponti non hanno portato risultati significativi e c’è stato un raffreddamento notevole nelle prenotazioni, che poi sono riprese, adesso speriamo di convertire maggiormente le richieste di informazioni in prenotazioni".

A San Mauro Mare l’albergatore Paolo Togni dell’Hotel Villa Boschetti, sinora registra un calo: "La prima parte della stagione è stata sottotono, con un meno 7-8 percento, mentre a luglio stiamo recuperando in linea con le passate stagioni e agosto è ancora da riempire; è una stagione difficile, si accorciano i periodi di vacanza e ci sono ancora dei buchi, specie nella prima settimana di agosto".

A Savignano Mare, il Rubicone Camping Village ha le stesse presenze della scorsa estate: "A maggio e giugno abbiamo fatto gli stessi numeri _ dice il patron Sandro Grotti _, con la Pentecoste di giugno che ha fatto recuperare quanto perso in maggio che è stato un periodo freddo in tutti i sensi, mentre per luglio le prospettive sono buone, con una percentuale di copertura del 95 per cento, ed in agosto contiamo di riempire tutti i posti. Possiamo recuperare i turisti che non vanno in Croazia dove i prezzi nelle strutture all’aria aperta sono schizzati in alto e ci sono zone dove la flessione è stata del 40 per cento. Per la stagione in corso speriamo che tenga la situazione in Germania e in Olanda, che sono per noi dei mercati molto importanti".

g.m.