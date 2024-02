Spiagge erose, Ottaviani:: "Finora interventi inutili"

La Regione interviene sulla spiaggia di San Mauro Mare per contrastare l’erosione, tuttavia resta alta la tensione fra alcuni operatori turistici, in particolare l’operatore balneare Gianni Ottaviani. Nei giorni scorsi l’ufficio della Sicurezza territoriale e della Protezione civile, ha fatto il punto della situazione su una delle spiagge più piccole, lunga appena 700 metri, difesa da sei scogliere distanti circa 130 metri dalla battigia.

La vicinanza della foce del fiume Rubicone e altri fattori, negli anni scorsi avevano portato ad avere qui un fondale piuttosto limaccioso e che tendeva ad accumulare sabbia, tant’è che il Comune aveva deciso nella primavera 2022 di allargare i varchi fra le scogliere.

Questo da un lato ha migliorato il fondale e favorito il ricambio d’acqua, tuttavia il fenomeno dell’erosione si è accentuato, tant’è che sono state perdute delle file di ombrelloni. La Regione ammette l’erosione aumentata, specie nella parte sud di San Mauro, con la perdita di 4mila metri quadrati di superficie. I tecnici regionali tengono monitorata la situazione e nel documento sono indicati oltre 8mila metri quadrati di sabbia riportata negli ultimi due mesi a San Mauro Mare, di cui 3.500 a dicembre e 4.800 a gennaio. Dalla Regione giunge anche la conferma che il Comune ha intenzione di chiudere parzialmente i varchi aperti nel 2022, con un progetto in fase di valutazione.

Ottaviani vuole mantenere alta l’attenzione e contesta i dati forniti nella risposta al suo esposto in Regione: "In primo luogo l’intervento sperimentale del 2022 in realtà era iniziato nel 2016 con l’apertura di due varchi, poi nel 2018 il Comune ha manifestato l’intenzione di volere ultimare l’intervento, ma gli operatori erano contrari per timore dei danni all’arenile e all’economia del paese, e non si capisce perchè ciò sia avvenuto quattro anni dopo". "Nell’estate 2022 – prosegue l’operatore – l’erosione aveva già causato la caduta di diverse file di ombrelloni in quattro stabilimenti balneari e durante l’inverno successivo i marosi hanno pesantemente danneggiato ed allagato diversi stabilimenti balneari e divorato la duna invernale".

"Nel 2023 – conclude – la situazione è ulteriormente peggiorata e si è dovuti correre al riparo di danni annunciati, visto che a San Mauro abbiamo perso oltre 10mila metri quadrati di superficie, altro che i 4mila che ci raccontano. Inoltre ci sono seri dubbi sul fatto che siano stati apportati 8.300 metri cubi di sabbia, perchè a mio avviso ce ne sono meno, così come non ci convince il restringimento parziale dei varchi, perchè occorre molto di più per salvare la nostra spiaggia".

Giacomo Mascellani