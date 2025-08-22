Spiagge, mancano i decreti attuativi. Gozzoli: "Organizzeremo noi le gare"

L’analisi sul turismo, l’insofferenza di alcuni residenti ai rumori, il rilancio della zona di Ponente dove ci sono imprenditori che stanno facendo bene e la direttiva Bolkestein dietro l’angolo; è un sindaco Matteo Gozzoli a tutto campo quello visto in occasione del podcast realizzato l’altro giorno all’Art Mbt sul lungomare di Cesenatico (ascoltabile in streaming sui canili social di Art Mbt). Sul turismo ci sono dei campanelli di allarme, ma anche segnali positivi. "E’ una estate difficile, in cui stanno emergendo diverse criticità, di cui avevamo avuto già delle avvisaglie, dobbiamo capire le cause e trovare delle soluzioni, ragionando sul prodotto, cioè che cosa offriamo, anche se le difficoltà non sono soltanto di Cesenatico, ma di tutte le località balneari italiane. C’è la zona di Ponente dove ci sono imprenditori che con il turismo sportivo lavorano da febbraio a novembre, grazie a realtà come l’Accademia Acrobatica ed Eurocamp, così come sta facendo bene Galmping nel settore del turismo all’aria aperta con il Cesenatico Camping Village ed il Pineta sul Mare; Ponente è una grande speranza per il futuro". Dove sono andati i turisti che non hanno scelto la riviera romagnola e Cesenatico? Dice Gozzoli: "Questa estate sta andando forte la Spagna con le sue isole e anche una parte di Grecia; io temo, però, che molta gente quest’anno sia rimasta a casa o comunque ha sensibilmente ridotto il tempo delle proprie vacanze, a causa dell’inflazione". Un altro aspetto da considerare è l’antiturismo, con alcuni cittadini che non hanno molta empatia con le attività e ad ogni rumore o musica un po’ alta, chiamano i vigili. Gozzoli parte dai ricordi d’infanzia: "E’ un altro segnale dei tempi che cambiano; io quando ero bambino, vicino all’hotel dei miei genitori a Gatteo a Mare, c’era una discoteca che teneva volumi elevatissimi, ma c’era tolleranza, mentre oggi non più. Così da una parte abbiamo i giovani che chiedono locali dove divertirsi e dall’altra i cittadini che non vogliono rumori; si potrebbe pensare di individuare dove i privati possano organizzare discoteche, concerti ed eventi". Il sindaco di Cesenatico non condivide le lamentele sui prezzi di ombrelloni e alberghi. "Non sono d’accordo, i prezzi nella nostra località sono ancora contenuti e il fatto che certe dichiarazioni vengano fatte a ridosso delle aste demaniali, mi pare anche un modo per gettare discredito ed alimentare una campagna denigratoria verso una categoria che certo non merita questo trattamento". Capitolo Bolkestein: ancora mancano i decreti attuativi per le concessioni demaniali. "Io ho il sospetto che i decreti attuativi non arrivino più – conclude Gozzoli – , quindi saranno i Comuni a doversi far carico di tutto: questo inverno saremo costretti comunque a muoverci, in accordo con la Regione".