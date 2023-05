Spiagge pronte per l’inizio della stagione

di Giacomo Mascellani

La spiaggia è pronta ad accogliere i turisti. Ad una settimana dalla tempesta di pioggia e di vento che ha causato notevoli danni in varie zone della Romagna, la riviera ha ’tenuto’ e adesso si appresta a vivere una grande stagione di rilancio. La conferma dei Campionati del mondo di beach tennis con atleti provenienti da 26 nazioni, la conferma dei Campionati nazionali di Ginnastica artistica e acrobatica con 1.200 atleti giunti da tutta Italia e i primi gruppi di turisti tedeschi, nello scorso fine settimana hanno rappresentato il lancio dell’estate 2023. A causa del maltempo, è slittato l’inizio della stagione balneare, tuttavia le spiagge sono tutte attrezzate e disponibili. Da sabato a Cesenatico saranno regolarmente al lavoro i 50 bagnini di salvataggio per garantire la sicurezza a chi fa il bagno ed in generale sono tornati i sorrisi.

Quanto accaduto nelle campagne di Sala e a Cesena qui non si dimentica, anzi, sono veramente tante le iniziative di vicinanza e di fratellanza, perchè Cesenatico e Cesena sono da sempre due città molto legate per economia, lavoro e studio, con un interscambio continuo che dura da secoli. "Vogliamo rassicurare i turisti - dice Simone Battistoni, presidente della Cooperativa stabilimenti balneari - , i tanti romagnoli che scelgono di trascorrere sulle nostre spiagge le giornate libere e anche gli amici albergatori, perchè noi balneari siamo pronti. Noi tutti siamo vicini a coloro che sono stati danneggiati e stiamo cercando di favorire iniziative per dare una mano. Siamo vicini con il cuore anche con molte azioni concrete alle zone colpite, ma stiamo anche sistemando la spiaggia per ripartire e ospitare ogni turista, accogliendolo con la gentilezza che ci contraddistingue. I salvataggi entreranno tutti in servizio e lo rimarranno sino a settembre avanzato con un occhio anche alla data di recupero della Nove Colli slittata domenica scorsa a causa del maltempo".

Ciò che manca è la sabbia erosa dall’ultima mareggiata, ma anche su questo i bagnini non piangono e tengono la testa alta: "Stiamo facendo tutto il possibile per fornire al meglio i servizi ed i lavori di sistemazione che stanno procedendo, pur in presenza di una forte mancanza di sabbia, soprattutto in alcune zone più colpite e soggette a fenomeni di erosione. Ci confronteremo con l’Amministrazione comunale di Cesenatico e con la Regione, con cui abbiamo sempre avuto un dialogo proficuo. Nel caso in cui non vi siano abbastanza risorse disponibili per eseguire i ripascimenti urgenti ed utili a difendere la costa, alcuni soci hanno già dichiarato la loro disponibilità a farsi carico dell’intervento.