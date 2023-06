Spiaggia inclusiva, bagni sicuri per i disabili

Sulla spiaggia di Cesenatico è iniziato ufficialmente il progetto della spiaggia inclusiva, che consente anche ai portatori di handicap di poter fare il bagno in mare, accompagnati in acqua dai bagnini di salvataggio della Cooperativa stabilimenti balneari. A tal riguardo sono stati formati 13 salvataggi, tutti dotati di brevetto e patentino Hsa, dopo aver superato un esame al termino di un corso specifico. Questi bagnini hanno acquisito tutte le nozioni per accogliere nel migliore dei modi le persone disabili, metterle a loro agio con tutte le necessarie precauzioni ed accompagnarle in una esperienza acquatica. Le 13 giacchette rosse impiegate non saranno sottratte al servizio in torretta, ma sono aggiuntive; fra loro ci sono sia uomini che donne. La Cooperativa stabilimenti balneari oltre al personale specializzato, mette a disposizione venti carrozzelle per muoversi sulla sabbia, altre carrozzelle per andare in acqua, attrezzature dedicate e persino due sup appositamente allestiti per far pagaiare i diversamente abili. Il Comune di Cesenatico collabora mettendo a disposizione tre carrozzelle e due sup, oltre a patrocinare l’iniziativa. Ciascun disabile avrà in esclusiva un bagnino tutor personale dedicato.

Simone Battistoni, presidente della Cooperativa stabilimenti balneari, è orgoglioso di questo progetto: "L’attività è iniziata anni fa, quando ci siamo dotati di carrozzine speciali per muoversi sulla spiaggia, camminamenti collegati alle passerelle, computer con software per ipovedenti e altri servizi. Adesso facciamo un passo in più, per una spiaggia inclusiva". Il sindaco Matteo Gozzoli sottolinea il gioco di squadra: "Noi su questi valori ci impegniamo e crediamo in questo progetto a quattro mani fra la cooperativa dei balneari ed il Comune. Abbiamo partecipato ad un bando che ci consente di intercettare fondi ministeriali, con i quali abbiamo subito acquistato delle attrezzature che mettiamo a disposizione degli operatori balneari. Contestualmente stimoliamo anche le strutture ricettive a muoversi sul fronte dell’accessibilità e ci impegniamo a rendere più accessibili gli uffici Iat, i musei ed altri spazi pubblici". Roberto Bazzano di Bandiera Lilla ha patrocinato l’iniziativa: "Sociale e turismo vanno a braccetto, perchè i disabili sono anche una opportunità di lavoro. In Europa c’è un potenziale di turisti con handicap, che può portare in Italia 4 miliardi di euro di fatturato all’anno. Le persone disabili sono molto interessate allo sport in acqua, perchè si sentono autonomi e integrati; anche per questo ci piace il progetto di Cesenatico, dove c’è anche un bel clima". Il servizio della spiaggia inclusiva è gratuito (si deve telefonare al 329 9396998), e prevede esperienze di un’ora.

Giacomo Mascellani